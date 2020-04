Coronavirus, Robbio: boom di adesioni per il test sierologico

Boom di richieste a Robbio per il. Sono infatti oltrearrivate al sindaco Roberto Francese da parte dei cittadini per sottoporsi al. Le analisi, su base volontaria, sono iniziate mercoledì 1° aprile per gli ospiti delle due case di riposo cittadine per gli ospiti e operatori e da giovedì 2 aprile è toccato ai cittadini. Il centro del prelievo del sangue individuato dall’Amministrazione è il palasport “Cantone” di viale Artigianato.“Ho annunciato le modalità di prenotazione mercoledì pomeriggio e ho subito ricevuto tantissime adesioni – spiega il sindaco Roberto Francese –e la provetta verrà analizzata da un laboratorio privato. Per chi è in difficoltà economica, dopo aver fatto le attente valutazioni, il Comune si occuperà del pagamento dei test. Alcune aziende, inoltre, hanno già scelto di pagare il prelievo a tutti i loro dipendenti. Il nostro obiettivo era quello di superare i 3000 esami, ma non mi sarei mai aspettato una così grande affluenza”.Robbio è il primo Comune della provincia di Pavia ad avviare il prelievo sierologico e il primo in Italia ad estenderlo alla popolazione. In altre regioni come Piemonte, Liguria, Toscana ed Emilia Romagna il test è stato disposto su dipendenti Asl e delle case di riposo.“Il primo passo è stata la– precisa Francese – Le persone esaminate sono residenti a Robbio di età compresa tra i 28 e i 74 anni di cui 16 donne e 22 uomini, con differenti storie cliniche e comportamentali, tali da essere un campione rappresentativo della popolazione generale.”. Risultati totalmente diversi da quelli dei tamponi tradizionali: “Fino ad ora sono stati disposti solo in alcuni casi e non su fasce ampie di popolazione. In base ai tamponi sono state accertate poco più di 20 positività a Robbio su una popolazione di 6.000 persone. Nell’arco di un mese con questa scrematura – aggiunge – potrebbe essere possibile debellare tutto. Così da poter riprendere la vita di prima. Successivamente abbiamo avuto ila procedere con i test di massa anche dall’”.Robbio è salita alla ribalta della cronaca nazionale. Tutte le principali televisioni e le testate giornalistiche hanno dato spazio al progetto di Roberto Francese: “L’iniziativa è partita perché sono stato colpito dalle chiamate disperate dei miei cittadini – rimarca – Abbiamo ancora tanta gente a casa che chiama l’Ats o il 112 e che non viene ricoverata e non gli viene neanche iniziata la cura domiciliare e queste persone continuano ad infettare i loro parenti. Per esempio una signora sono 24 giorni che chiama dicendo che non sta bene ma non viene ascoltata”.La questione test sta però facendo ancora discutere: “Questi esami sono ancora in fase di studio da parte del comitato etico della Lombardia, ma”, commenta la direttrice generale dell’Ats Lombardia., però, arrivano dal, che indica i test sierologici tra le chiavi per ripartire (leggi qui ).