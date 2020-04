Coronavirus, Piemonte: in arrivo oltre 130.000 mascherine

, in queste ore,. I sindaci potranno ritirarle e distribuirle secondo le esigenze del proprio territorio."Come promesso – sottolinea l’assessore regionale alla Protezione civile Marco Gabusi - abbiamo provveduto a fornire altre mascherine che sarannoe comunque in base alle necessità di ogni territorio. Ci siamo impegnati per incrementare ilarrivando arispetto alla: un risultato importante, in un momento in cui i nostri comportamenti sono più che mai fondamentali per la sicurezza di tutti". Gabusi rimarca come "il piano di distribuzione dei dispositivi di sicurezza prosegue,".per ogni Comune è già statoseguendo un