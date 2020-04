L’emozione di mangiare la pizza seduti al ristorante... di casa tua

È infatti l’unicache si gusta in casa come se fosse appena uscita dal forno.o che diventi troppo umida,. Insomma: la soluzione ottima per chi in questo periodo sogna di tornare in un ristorante e ordinare una pizza 'come si deve'., la specialità con cui Pasqua sta riscrivendo una delle ricette tradizionalmente più 'votate' allacon bistrò, bar e pasticceria di, è ovviamente chiuso a causa dell’emergenza Coronavirus. Ma la cucina resiste:fresche pronte ad arrivare direttamente in casa, dai piatti della tradizione piemontese al gelato (distribuito tutti i giorni), dalle torte ai risotti passando per le tapas., uno dei membri della famiglia alla guida di questa attività.E’ una specialità torinese anche se pochi la conoscono qui in zona. Il nostro locale è stato il primo a proporla in provincia di Vercelli. Era esattamente il 29 aprile 2019: quel giorno abbiamo aperto "Pasqua - Tradizione di famiglia", inaugurando la parte ristorativa annessa alla già presente gelateria.Gli ingredienti e le modalità di preparazione sono gli stessi della pizza napoletana. Ma è la cottura a fare la differenza, visto che prevede due fasi distinte. La prima avviene in un tegamino, da cui appunto deriva il nome. La seconda è una sorta di rifinitura alla griglia (al forno) che la rende particolarmente croccante.La pizza al tegamino può essere consumata subito ma anche conservata in frigo o in freezer. In tutti e tre i casi la si può assaporare come se fosse appena sfornata: basta seguire le indicazioni del bigliettino allegato alla confezione che recapitiamo a domicilio. In breve, per scongelarla occorre metterla nel forno a 200-220°C per una decina di minuti. Se invece è stata appena consegnata a casa, la si riscalda a 180-200°C per tre o quattro minuti. Così non si può fare invece con la pizza napoletana: nel caso in cui il fattorino sia in ritardo la fragranza si perde irrimediabilmente. Ma questa non è l’unica differenza.Non solo: le farciture vengono fornite in un recipiente a parte, in modo che i nostri clienti possano seguire la ricetta proprio come i nostri cuochi. Tutti questi accorgimenti - la cottura per fasi, la separazione degli ingredienti - ci garantiscono che le nostre pizze saranno buone come quelle servite nel bistrò. Diversamente, non ce la saremmo sentita di spedire a casa i nostri prodotti: vogliamo offrire lo stesso piatto che serviremmo al ristorante. Vorrei poi aggiungere un’ultima cosa.La pizza al tegamino è più alta della napoletana ed anche più croccante. Questo significa che, anche a casa, la pasta non diventerà mai troppo umida o molle. Quando si prende una fetta in mano, non c’è il rischio che la farcitura scivoli giù.Ci sono tanti modi. Per telefono o anche via WhatsApp al numero 392 5501614. Tramite internet cliccando qui e ci si può registrare e scegliere tra tutte le nostre specialità. Fra qualche giorno inoltre attiveremo una nuova app, "Pasqua", che consentirà di effettuare l’ordine comodamente dallo smartphone. Per chi sceglie questi ultimi due canali, cioè il sito o l’applicazione, è previsto uno sconto del 10% sull’importo totale del primo ordine.Tutti i giorni. Le consegne sono quotidiane per il nostro gelato, mentre gli altri prodotti vengono distribuiti venerdì, sabato e domenica.Prima dell’emergenza lo facevamo raramente. Il Coronavirus è stato un tornado che ha sconvolto la nostra attività, come del resto tutte le altre del settore. Fino a due mesi fa eravamo aperti tutti i giorni dalle 7 a mezzanotte, ora le serrande sono sempre abbassate. Non è stato facile rivedere tutta l’organizzazione, ma non ci arrendiamo.A Santhià e nei paesi circostanti, perlopiù, ma ci stiamo "allargando" anche a zone più lontane come Vercelli. Ci tengo a precisare che non applichiamo costi di trasporto. Se la distanza è piuttosto lunga preghiamo il cliente di effettuare un ordine di una certa consistenza. Specialmente in questo periodo complicato, sappiamo bene che guardare solo al profitto è da egoisti. Le priorità sono altre.Avere cura dei nostri clienti. Lo facciamo garantendo loro la qualità dei prodotti ma anche con il nostro atteggiamento: un sorriso, una parola, possono fare la differenza rispetto a chi affida le consegne a fattorini esterni. Anche a distanza, cerchiamo di mantenere il rapporto con le persone che scelgono di rivolgersi a noi. In cambio, lo sto notando proprio in questi giorni, riceviamo tanta fiducia.Potrei citare le tapas, i piatti che nel nostro locale sostituiscono gli antipasti: si tratta di portate che uniscono assaggi di ricette diverse. Considerando poi che il nostro ristorante è aperto solo da un anno, noi di Pasqua siamo ancora famosi per la colazione e il gelato, cui ci dedichiamo da 15 anni. In generale però non citerei un piatto in particolare.Il nostro nome non è legato a un cibo ma è piuttosto un marchio di qualità. Il cliente che si affida a noi sa che non rimarrà deluso qualsiasi sarà la sua scelta. Lo dimostrano anche gli ordinativi che riceviamo in questo periodo: a differenza di altre attività, riusciamo a fornire prodotti per più momenti della giornata o addirittura di più giorni. Ad esempio c’è chi acquista il pranzo della domenica e insieme una vaschetta di gelato per la cena. Chi ordina alcune pizze al tegamino e le surgela per la settimana. Chi ci chiede di recapitare i pasticcini in casa della mamma rimasta sola, e così via.Ci siamo ampliati non da molto, ma il nostro sogno è quello di allargare ancora gli orizzonti. Vorremmo esportare il nostro marchio all’estero per promuovere in particolare la pizza la tegamino. E così diventare degli ambasciatori di questa ricetta nata a pochi chilometri da Santhià. Al momento, vista la situazione, è solo un sogno. Ma in futuro chissà...