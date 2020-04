Trino: la Pat acquista test sierologici e saturimetri

La Pubblica Assistenza Trinese ha delibato l'acquisto diIl tutto per circa 15.000 euro derivanti dai fondi ricevuti dalla Pat da un'azienda trinese.I 450 test sierologici sono destinati a chi è più a rischio contagio comei."Nel corso del consiglio direttivo di pochi giorni fa abbiamo deliberato di acquistare i testper utilizzarli per le categorie più sensibili come volontari e medici -spiega il presidente- Inoltre andiamo ad acquistare mascherine per tutti i trinesi, saturimetri per i medici che così possano lasciarli in uso ai pazienti Covid per avere costanti informazioni e poterli curare a domicilio evitando di appesantire le strutture sanitarie. Infine acquistiamo del materiale di sanificazione. Con una parte di questi fondi che la Pat ha ricevuto, avevamo già acquistato i primi 200 test sierologici e dispositivi di protezione per i volontari".La Pat ha informato il sindacoe l'unità di crisi comunale di questa iniziativa, scrivendogli che la stessa è da concordare con i medici di base, il direttore sanitario dell'associazione e l'amministrazione comunale.