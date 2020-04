Coronavirus: test sierologici affidati all'azienda americana Abbott

I test sierologici saranno affidati all’azienda farmaceutica americana: verranno effettuatisu un campione della popolazione italiana per capire quanto è diffuso il Coronavirus nel nostro Paese.Il decreto di aggiudicazione è stato pubblicato sul sito del Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri. L'azienda Abbott metterà a disposizione a partire dal prossimo, con l'inizio della Fase 2, i test sierologici, molti dei quali potrebbero anche aver sviluppato anticorpi, ma il dato è ancora tutto da dimostrare. I test sierologici saranno effettuati a livello nazionale su un primo campione di 150mila persone. Le analisi sul sangue definiranno se unaLa sperimentazione partirà nei laboratori delle varie regioni e riguarderà campioni specifici di popolazione in base alle categorie Istat e Inail. Si terrà conto del profilo lavorativo, del genere, di sei fasce di età, della provenienza geografica., Commissario per l'emergenza ha spiegato: "Assieme ad Inail e Istat, in base all'anagrafe, alla zona, al censo e alla classe, avremo una massiccia messa in campo di questi test che ci permetteranno di raggiungere i primi risultati", che si avranno già dalla prima settimana. Nelle settimane successive è prevista una probabile estensione della fornitura di kit, reagenti e consumabili dello stesso tipo, con altri 150mila test per un totale di 300mila. "– ha proseguito Arcuri - Non ne esiste al mondo uno che dà il 100% del responso , noi avevamo messo alla base della gara un risultato che fosse pari al 95% , quello della Abbott è superiore”.La Abbott, selezionata con quattro giorni di anticipo tra i 72 partecipanti alla gara indetta dal Governo poco più di una settimana fa, offrirà gratuitamente i kit. Il decreto, oltre ad aggiudicare la fornitura all’azienda americana, prevede che "si dia avvio alle verifiche del possesso dei requisiti dichiarati in gara" e stabilisce di "procedere alla stipula del relativo contratto, apponendo la clausola di risoluzione automatica dello stesso qualora dalle suddette verifiche dovessero emergere cause ostative alla prosecuzione del rapporto contrattuale".Governo ed esperti aggiungeranno così un tassello importante nella strategia post-lockdown, che permetterà di capire il livello di diffusione del Coronavirus nel Paese e pianificare le tempistiche sul ritorno graduale alle attività. "L'indagine a campione sulla sieroprevalenza - aveva spiegato il ministro della Salutecommentando la pubblicazione del bando - ci permetterà di capire ile di pianificare le prossime fasi e il ritorno all'attività. E' uno dei cinque punti della nostra strategia sanitaria insieme al rafforzamento della rete territoriale, ai Covid-Hospital dedicati, alla App di tracciamento e assistenza a distanza e al mantenimento di misure di distanziamento sociale e di protezione individuale".