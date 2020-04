Piemonte: da oggi operativi 25 infermieri militari nelle Rsa

, lunedì 27 aprile, in Piemonte saranno operativi. Lavoreranno nelle. Sono stati messi a disposizione dallo Stato Maggiore della Difesa. Il gruppo verrà salutato alle 10,30 dal commissario dell’Unità di crisi, Vincenzo Coccolo, e dall’assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, nella. Questi spazi sono stati peraltro messidella Regioneche non hanno possibilità di isolamento domiciliare.per l’apporto che sta offrendo al Piemonte in questo difficile momento della sua storia. Il legame con le istituzioni militari è - sottolinea il commissario Coccolo - di, con la garanzia della massima affidabilità".