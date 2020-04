Pensioni di maggio: ecco il calendario dei pagamenti

- 27 aprile dalla A alla B

- 28 aprile dalla C alla D

- 29 aprile dalla E alla K

- 30 aprile dalla L alla P

- 2 maggio (mattina) dalla Q alla Z

per pensionati, titolari di un conto BancoPosta, libretto di risparmio e Postepay Evolution,In tutto il territorio nazionalel’accredito. Se si possiede una carta Postamat, una carta Libretto o una Postepay Evolutionsenza recarsi allo sportello., Poste Italiane hanno redatto il seguentein base all'ordine alfabetico:"Nell’attuale emergenza sanitaria,delle pensioni hanno carattere precauzionale e - ricordano da Poste Italiane -In questa fase, ciascuno è pertanto invitato ad entrare negli uffici postali esclusivamente per il compimento di operazioni essenziali e indifferibili, in ogni caso avendo cura, ove possibile, di; di entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti;, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico".grazie alla quale tutti i cittadini di, che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti,. "Il servizio - ricordano da Poste Italiane - non potrà essere reso a coloro che abbiano già delegato altri soggetti alla riscossione, abbiano un libretto o un conto postale o che vivano con familiari o comunque questi siano dimoranti nelle vicinanze della loro abitazione".