Borgosesia: 'Riaprite le scuole per i figli di chi va al lavoro'

: il sindaco die deputatopresentaal presidente del Consiglio,, perlee glicheLa prima richiesta si riferisce a unche Tiramani vorrebbenella sua città. "Penso aleperdelleche torneranno al lavoro" scrive. Isarebberoattraverso un progetto simile al, estendendo l'orario. "Non risulterebbe quindi un servizio educativo ma di assistenza - precisa Tiramani - Per rispettare le distanze di sicurezza,accoglierebbecon soli". Secondo il sindaco di Borgosesia il congedo parentale non è sufficiente a conciliare impegni di lavoro e cura dei figli. "Per questo auspico che il governo consenta la messa in pratica del progetto a Borgosesia. Ma non solo: chiedo ufficialmente che lo proponga come progetto pilota e lo estenda subito a tutta Italia".L'intervento sulle(leggi qui ) invece arriva a seguito della decisione, comunicata dal capo del Governo, di stabilire unper questi dispositivi. L’ordinanza del 26 aprile fissa la soglia da, al netto dell'Iva. "Sono perfettamente d’accordo sulla necessità di favorire la massima diffusione di queste protezioni - commenta Tiramani - Però ci sono molti imprenditori e rivenditori che si sono mossi preventivamente, con l’obiettivo di rendere questi articoli disponibili sul territorio nazionale". Di conseguenza, visto il rincaro dei prezzi, le mascherineall'ingrosso"Vorrei sapere dal presidente quali misure preveda di mettere in campo a tutela di chi ha in azienda stock di questi materiali - afferma Tiramani - Il rischio è di subire perdite sicure quanto imprevedibili al momento della vendita". Il deputato cita ad esempio il caso delle farmacie, che su questi prodotti lavoreranno senza introiti, e sulle ortopedie sanitarie, le quali non potranno avere rimborsi dallo Stato. "Occorre trovare, e presto, una soluzione - termina - Se è fondamentale tutelare le famiglie italiane, è altrettanto imprescindibile non lasciare soli i nostri imprenditori".