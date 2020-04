Vercelli: 'Serve un piano di sostegno sociale per la Fase 2'

"Occorre realizzareper aiutare le fasce più deboli e le persone che hanno meno strumenti per affrontare gli impatti della crisi".Con questa premessa(Partito Democratico),(Vercelli per Maura Forte),(Voltiamo Pagina) hanno presentato un pacchetto di proposte e azioni direttamente al sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro. L'auspicio di quasi tutta l'opposizione - la nota non è firmata da Movimento 5 Stelle e SiAmo Vercelli - e che questi spunti "ed essere discusse all’interno delaperto alle forze politiche e associative della città di Vercelli" che, però, come fanno notare i firmatari continua a essere "".. Come? Con strumenti di sostegno diretto al reddito, ma anche con la sospensione e laoltre al rafforzamento dei servizi sociali. I firmatari guardano poi ale alle attività che più stanno soffrendo le conseguenze della chiusura a causa dei decreti per contenere il contagio da Coronavirus. "In particolare - si legge nella nota stampa - tramite azioni fiscali,".Servono "azioni die tramite il rafforzamento del ruolo del Comune nella gestione dei rapporti con l'Azienda sanitaria locale e la casa di riposo. Altre azioni - aggiungono - sono mirate al sostegno alle famiglie e in particolare alla, assieme ad un pacchetto di misure rivolte ai ragazzi, per consentire loro di accedere alla didattica online e di usufruire di percorsi educativi e culturali aggiuntivi".- è la richiesta -, fruizione di servizi educativi e di supporto psicologico, realizzazione di convenzioni per l’impiego di mezzi di trasporto idonei e supporto alle associazioni". Infine, nel documento inviato al sindaco, viene trattata anche la fornitura di Dispositivi di protezione individuale alla cittadinanza, ai commercianti e ai centri socio-assistenziali del Comune insieme "all’implementazione di misure per garantire una mobilità sicura e sostenibile".