Vercelli, sindaco e giunta: confermati gli stipendi, ecco quanto guadagnano

si sonogli(lordi):, Massimo Simion, e. "Le indennità - ricorda l’articolo 82 del Decreto legislativo 267 del 2000 - sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa non retribuita".ha subito innescato ladelle: "Magari hanno già fatto beneficienza in modo riservato, però - interviene Paolo Campominosi di Voltiamo Pagina -e le avessero destinate al fondo comunale per la lotta al Coronavirus".