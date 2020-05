Oltre un milione di euro raccolto dalla Fondazione Valsesia Onlus

, grazie a donazioni liberali e alle risorse dei fondi dedicati all’emergenza Covid-19. ”.consolida il suo ruolo di ente filantropico promotore della cultura del dono e della progettazione sociale compartecipata “e vincente l’efficacia della rete territoriale che ha portato a raggiungere risultati straordinari – afferma la Fondazione -che ci vedrà in nuovamente campo, per sostenere con determinazione e passione il nostro amato territorio nel periodo complesso che ci attende e che già stiamo vivendo. Per questo vogliamo ringraziare tutti e ricordare come sono state destinate le risorse raccolte, sottolineando che materiali e strumentazioni donati sono sempre stati valutati in accordo con Asl Vercelli, enti territoriali per rispondere ai reali bisogni della nostra valle”.: tre fondi privati della famiglia Loro Piana, un fondo privato azienda Loro Piana; il fondo erogativo Casa Salute Varallo; il fondo Caritas Diocesi di Novara per le Emergenze dedicato ai vicariati locali; il fondo erogativo per l’Ospedale San Giovanni di Gattinara.Daisono stati raccolti, mentresono arrivati dalle donazioni da parte di. Con le risorse raccolte, sono stati acquistati macchinari e strumentazioni per un totale diper l’, tra cui un’unita radiografica mobile, 19 monitor multiparametrici, 36 termometri no touch, 50 misuratori di pressione, 50 fonendoscopi e 30 pulsiossimetri. All’, grazie al fondo Loro Piana, sono stati donati un ecografo e un sistema diagnostico per analisi molecolare.sono dedicati all’allestimento del reparto di degenza post ospedaliera per i pazienti in fase di guarigione completa da Covid-19 per un totale di 30 posti letto da terminare entro fine maggio, e che verrà, poi ad emergenza superata, riconvertito per le post acuzi.4 ventilatori “T.I. GE.”, 3 ventilatori polmonari, un ventilatore portatile e 8 monitor multiparametrici, per un totale di 407.000 euro. Verranno distribuiti, inoltre, beni e dispositivi di sicurezza per ospedali, case di riposo, comuni, parrocchie, croce rossa e altre associazioni.“È stata avviata una sperimentazione all’Ospedale di Borgosesia, con la partecipazione dei cittadini, che hanno messo a disposizione in tempi record il numero sufficiente di maschere per i test e delle aziende locali Gessi e Rosa Croce per la fornitura delle essenziali valvole Charlotte – spiega la Fondazione - In pochi giorni sono state testate con successo per essere operative in fase di emergenza., è grazie a tutti voi che possiamo continuare a sostenere il nostro territorio per un presente ed un domani migliore. Come anticipato, stiamo già lavorando alla fase 2 e siamo certi che la comunità sarà pronta a rispondere con il suo grande cuore ancora una volta perché #unitifacciamograndicose.: #Emergenzacoronavirus Tramite bonifico bancario su conto corrente Biverbanca, filiale di Varallo intestato alla Fondazione Valsesia Onlus: IT29 R060 9044 9000 0000 1001