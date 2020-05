Coronavirus, Caresana: il cimitero riapre 'con riserva'

: daldi oggi,il, ma"Viste leabbiamodil'accesso al camposanto per le- spiegano il sindaco Claudio Tambornino e il vicesindaco Elio Binelli -. Chiediamo però di non andarci in gruppo e didover prendere provvedimenti differenti. Infatti il comportamento non corretto di qualcuno potrebbe. Lapuò essere un momento personale e".L'accesso al cimitero del paese era stato disposto con ordinanza sindacale, per prevenire il contagio da Coronavirus, a partire dal 14 aprile e in ottemperanza a quanto richiesto dal Ministero della Salute. "- sottolinea inoltre Tambornino -. Per quanto riguarda le cerimonie funebri restano inoltre gli obblighi previsti del Decreto ministeriale ovvero un massimo 15 persone e distanziamento di almeno un metro".Dopo lee l'deieffettuatiGreppi siache(leggi qui ), al momento in paese non si contano casi di contagio.Due sono invece i decessi per Civid-19 accertati e tra i morti dell'ultimo mese e emzzo due casi sospetti (leggi qui ).