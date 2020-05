Dal Kenya a Torino per operarsi al cuore: salvato bimbo di 8 anni

Ha avuto un lieto fine la storia di Rich, bimbo del Kenya di soli 8 anni. Nei giorni scorsi era arrivato dall'Africa per farsi operare al cuore. Rich aveva infatti una grave patologia cardiaca: la Tetralogia di Fallot. Era stata scoperta per caso da una volontaria di Stichting Mtangani, l'associazione che opera a Mtangani, quartiere di Malindi. Da quel momento si è subito mossa la catena di aiuto di 'Fondazione Forma' che rientra nel programma di assistenza sanitaria della Regione per i bimbi extracomunitari.Il piccolo è stato così sottoposto, all'ospedale Regina Margherita di Torino, a una delicatissima operazione a cuore aperto durato sei ore. L'intervento è stato realizzato dalla squadra di Carlo Pace Napoleone, direttore della Cardiochirurgia pediatrica. Gli accertamenti erano stati compiuti da Gabriella Agnoletti, direttore della Cardiologia pediatrica.A quanto si apprende, Rich è guarito e presto potrà tornare in Kenya con la mamma.