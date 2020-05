Piemonte: 10 milioni alle imprese per acquisire servizi specialistici

Dieci milioni di euro per le imprese che intendono acquisire servizi specialistici e qualificati per la ricerca e innovazione da infrastrutture di ricerca pubbliche e private. È lo stanziamento messo in campo dalla Regione Piemonte. Obiettivo: affrontare l'emergenza da Coronavirus. "Con questo intervento - commenta l’assessore alla Ricerca e Innovazione, Matteo Marnati - vogliamo aiutare le imprese a sostenere le spese necessarie per migliorare e testare i propri prodotti principalmente in ambito sanitario per contrastare il contagio del virus ma anche in altri settori".Le linee di sostegno sono due:- un milione per l'emergenza Covid19 che prevede un contributo a fondo perduto da 1.500 euro a 10.000 euro a copertura del 100% dei costi sostenuti per la dichiarazione di conformità di dispositivi medici di protezione individuale (quali mascherine e camici da laboratorio) e per la produzione dei tamponi per i test di positività- nove milioni per l’acquisizione di servizi qualificati e specialistici di supporto alla ricerca, sviluppo e innovazione, finalizzati ad accrescere il grado di innovazione tecnologico delle pmi, grazie a un finanziamento a fondo perduto da un minimo di 20.000 euro a un massimo di 200.000 euro a copertura massima del 70% delle spese ammissibili.