Benzinai autostradali in sciopero 13-14 maggio

Mercoledì 13 e giovedì 14 maggio ci sarà lo sciopero dei gestori di carburanti in autostrada. ''Nonostante i fattori di crisi siano evidentemente generalizzati, i gestori carburanti sono la categoria di piccole imprese più colpita dalle conseguenze dell’emergenza Coronavirus" dicono in coro Fegica-Cisl e Figisc-Anisa Confcommercio. "Anche considerando - aggiungono - l’alto rischio sanitario che implica di per sé l’attività di distribuzione carburanti''.Lo sciopero sarà dunque di 48 ore e coinvolgerà le aree di servizio della viabilità autostradale: si inizia dalle 22 del 12 maggio e si concluderà alla stessa ora del 14. ''Con una attività che per il suo carattere essenziale non ha potuto chiudere ed a cui non è stato neanche consentito di ridurre orari ed applicare turnazioni per contenere i costi e utilizzare almeno la cassa integrazione, le imprese di gestione, in particolare in autostrada, hanno continuato a garantire il servizio 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, malgrado oltre due mesi di vendite letteralmente crollate in media del 92%'' informano le organizzazioni sindacali.''In tali condizioni e a costi inalterati la liquidità è ormai da tempo prosciugata anche a causa di un sistema bancario rigidamente attestato sulle disposizioni degli innumerevoli 'Accordi Basilea', più che impegnato a dare attuazione i decreti della presidenza del Consiglio. Senza contare che il tavolo di crisi è - si legge nella nota delle organizzazioni sindacali - fermo ormai da un mese".