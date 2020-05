Borgosesia: verso l'attivazione della terapia intensiva

: ladonaall'. Si va così verso l'dellain valle.Oggi,, sono statitredalla. Si tratta della nuova donazione della famiglia di imprenditori locale, che ha versato una cospicua somma in un fondo apposito aperto dalla Fondazione Valsesia."Abbiamo scelto insieme questa strumentazione - sottolinea Laura Cerra, alla guida dell'ente che sta promuovendo una campagna solidale molto partecipata - Lo scopo è duplice. In via contingente i respiratoridi. In futuro, invece,sia inche innelle".Di fatto si tratta deldi, che evidentemente sarà fondamentale anche in tempi ordinari. Il taglio del nastro con Pierluigi Loro Piana, Laura Cerra, Gualtiero Canova (primario di chirurgia dell’ospedale di Borgosesia) e diverse altre personalità del territorio. Tra queste il sindaco Paolo Tiramani che sottolinea: "ancora una volta il nostro territorio vede incrementare le proprie potenzialità".Pochi giorni faavevaun, accelerando così le diagnosi di Coronavirus. "Ringraziamo la famiglia che non manca mai di far sentire il proprio supporto - prosegue quindi il primo cittadino - E non è finita qui, perché sono in arrivo anche nuovi monitor che consentiranno di controllare e verificare sistematicamente la salute dei pazienti allettati".