Trino: 8.000 mascherine lavabili distribuite porta a porta

Il Comune diprovvede a incrementare la"Abbiamo ordinato- conferma il sindaco, Daniele Pane -. Abbiamo circa. Nei prossimi giorni ne arriverannodalla Regione. Queste verranno. Infine siamo in attesa dell'arrivo dei 2.000 test sierologici che vanno a caccia delle Igg e delle Igm".Pane spiega come viene finanziata invece la fornitura di, informative e vetrofanie sulle distanze, per le attività commerciali: "Convertendo metà del contributo che avevamo destinato ad Ascom per il progetto delle vetrine "Light your shop" (quello delle vetrine vuote da illuminare con proposte per il loro utilizzo). Grazie ad Ascom, che ha accettato questa variazione,- aggiunge il primo cittadino -".Pane anticipa poi che "daremo unper acquistare un totem con visore facciale per rilevare la temperatura. Continua l'impegno sul sociale ed abbiamo ancora una dotazione di circa, tra fondi nostri e i buoni mensili del Gruppo Alpini,".