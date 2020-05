Piemonte: Intesa Sanpaolo dona oltre 1,7 milioni

. La somma è suddivisa in tre interventi che il gruppo ha destinato alle Asl di Torino e all’istituto di Candiolo., per un ammontare di, è destinata all’ “”, per la fornitura di strumentazione e di reagenti necessari per la produzione di kit diagnostici Covid-19., per un ammontare di, va all’ “”, per l’acquisto di apparecchiature indispensabili alla gestione di pazienti Covid-19, tra cui 11 ventilatori con doppia funzione di anestesia e ventilazione e una centrale di monitoraggio (inclusi 8 monitor per la terapia intensiva). Quest’ultima strumentazione, in particolare, è stata destinata alle tre rianimazioni dei presidi ospedalieri di Ivrea, Chivasso e Ciriè.Intesa Sanpaolo aveva già sostenuto per, la realizzazione di un nuovo laboratorio di diagnostica e screening Covid-19, a disposizione degli enti pubblici della Regione.“Il nostro grazie grazie per questo nuovo importante sostegno che ci aiuterà a”, sottolinea il presidente della Regioneinsieme agli assessori alla Sanitàe alla Ricerca Covid“Uno degli obiettivi prioritari della Regione è– proseguono - Il supporto che arriva da Intesa Sanpaolo va proprio in questa direzione ed è per noi un aiuto molto importante. Uno dei tanti che il gruppo bancario ha scelto di mettere a disposizione del Piemonte fin dall’inizio di questa emergenza. Dalle donazioni per i nostri ospedali al supporto per consentirci di anticipare la cassa integrazione in deroga. Di questo siamo grati perché oggi più che mai è fondamentale il sostegno di tutti e il Piemonte ha la fortuna di poter contare anche sulla solidarietà e collaborazione di banche storiche del suo territorio come Intesa Sanpaolo”, concludono.