Piemonte: un laboratorio per test molecolari all'Upo

Il Centro di Ricerca Traslazionale sulle Malattie Autoimmuni e Allergiche dell’diretto da Claudio Santoro, è uno deiIl bisogno di incrementare notevolmente il numero di test in Piemonte dagli attuali 8/9.000ha determinato la necessità di aumentare la dotazione di strumentazioni,dotati di macchinari che possano operare indipendentemente dal tipo di reagente utilizzato.In particolare, la Regione ha fatto una richiesta specifica di spazi per ospitare queste strumentazioni e di personale qualificato per utilizzarle. Per ospitare i tre nuovi laboratori che saranno allestiti sono stati scelti appunto ilLa Regione Piemonte sta perfezionando in queste settimane l’acquisto delle strumentazioni, che dovrebbe concludersi entro la fine del mese di giugno; dal canto suo il Caad sta cercando diper individuare la figura professionale del microbiologo che avrà il ruolo di supervisore.“Il Caad non solo ha gli spazi 'fisici' per allestire i laboratori, ma ha anche la possibilità di integrarsi facilmente con la rete ospedaliera per tracciare il numero di tamponi effettuati e soprattutto di soggetti postivi”, spiega Santoro.