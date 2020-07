Piemonte, opere strategiche: 'Il Governo decida entro l'estate'

"Il Piemonte non può restare indietro". Si tratta del documento che la Regione e il sistema economico-produttivo hanno condiviso. "E' una richiesta forte, perché il futuro passa dalle infrastrutture e il Piemonte non può più aspettare. Il Governo - ha detto il governatore, Alberto Cirio - ha prospettato la disponibilità a regole speciali e alla nomina di commissari straordinari che invochiamo da tempo. Chiediamo che lo faccia subito per tre opere strategiche come Torino-Lione, Asti-Cuneo e Pedemontana”. All’invito di Cirio hanno risposto amministratori e dirigenti di Confindustria Piemonte, Unioncamere Piemonte, Cia Piemonte, Confetra Piemonte, Compagnia delle Opere, CNA Piemonte e Torino, Confapi Piemonte, Api Torino, FAI Torino, Collegio Edile Torino.“Sono le categorie, e non la politica, a dire che il Piemonte deve sbloccarsi perché è stato fermo per troppi anni - ha proseguito il presidente della Regione - Avevamo annunciato un’altra velocità, il Covid ci ha bloccato per qualche mese, ma oggi bisogna ripartire. Il Governo deve fare la sua parte e il Piemonte, con la schiena dritta, lo dice a gran voce. Non candidiamo nessuno per gli incarichi di commissario, ma se da Roma ci dovessero chiedere un parere per la Tav, suggeriremmo una figura di garanzia e autorevole come il prefetto di Torino, Claudio Palomba. Il Governo decida nella sua piena autonomia, ma lo faccia entro l’estate”.Il documento comprende anche i 5 punti di cui il Piemonte ha bisogno, che l’assessore Gabusi ha così sintetizzato: “Regole e poteri speciali per poter realizzare le grandi opere in tempi immediati, accelerare il processo di realizzazione degli interventi infrastrutturali caratterizzati da difficoltà esecutiva o attuativa, velocizzare le procedure tecnico-amministrative particolarmente complesse, garantire ai cittadini e alle aziende la realizzazione delle opere nei tempi previsti, permettere ai lavoratori impegnati a qualsiasi titoli nella realizzazione delle opere di lavorare in ambienti sicuri, ove la loro professionalità sia tutelata e garantita”. Ad accompagnarlo l’elenco degli altri interventi prioritari per il territorio piemontese e proposti dalle Province per il nuovo piano di investimenti sulla viabilità.