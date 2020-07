Vercelli, meteo: massime vicine ai 30 gradi

Nelle prossime 48 ore il Piemonte potrà tirare un 'leggero' sospiro di sollievo dal caldo del fine settimana appena concluso."Una vasta area di alta pressione, estesa sull'Europa occidentale, manterrà - spiegano gli esperti dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale - giornate stabili e soleggiate per i prossimi giorni. Solo nel pomeriggio di oggi (lunedì 6 agosto), la discesa di aria più fresca oltralpe ed un lieve calo dei valori di pressione potrà innescare locali rovesci a ridosso dei rilievi".A Vercelli le temperature massime sfioreranno i 30 gradi: nella giornata di domani, martedì, ne sono previsti 27 (percepiti 26 come sottolineato nel bollettino delle ondate di calore emanato da Arpa) mentre mercoledì la colonnina di mercurio si spingerà fino ai 29 gradi (percepiti 30).