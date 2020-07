Scuola: sulla ripresa lo 'spettro' delle elezioni

Domenico Arcuri è il commissario per la ripartenza della scuola. E' quanto si legge nella bozza del dl Semplificazioni. Intanto non è ancora stato risolto il rebus sulla data di ritorno in classe degli alunni."Le procedure di affidamento dei contratti pubblici potranno essere avviate dal Commissario anche precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale delle risorse". Il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ha commentato così: ''Piena soddisfazione per la norma inserita nel Semplificazioni che affida nuove competenze al commissario Arcuri per supportare la riapertura delle scuole a settembre. Una norma scritta e fortemente voluta dal mio ministero. E che permetterà ad esempio di velocizzare l'iter per l'acquisto e la distribuzione degli arredi scolastici, come i banchi singoli di nuova generazione''.Intanto non si sa come sarà la scuola a settembre, ma almeno quando cominceranno le lezioni? "Neppure su questo dettaglio della ripresa per ora c’è certezza. La determinazione del calendario scolastico spetta alle regioni, che - spiega il Corriere della Sera - di solito preparano piani triennali con tutte le date di apertura, chiusura, vacanze e ponti vari. Ma quest’anno la ministra Lucia Azzolina aveva proposto di riprendere le attività già dal primo settembre con lezioni di recupero di quanto inevitabilmente perso durante i mesi della didattica a distanza".Il quotidiano milanese, sulla possibile ripresa ipotizzata fra il 10 e 15 settembre, però avverte: "C’è anche il nodo delle elezioni amministrative (e forse del referendum). Se sarà confermata l’ipotesi di tenerle il 20 settembre, è possibile, anzi altamente probabile, che le scuole riaprano per gli studenti non prima del 23. A sollevare il caso, anche per motivi politici, sono stati i governatori del Veneto Luca Zaia e della Liguria Giovanni Toti. Ma nella sostanza - conclude il Corriere della Sera - hanno posto un problema vero per le scuole: con le regole di distanziamento e pulizia previste come prevenzione a causa del virus, è possibile che le scuole debbano chiudere non il venerdì pomeriggio come succede ora e riaprire il martedì successivo, ma che addirittura le lezioni debbano cessare il mercoledì o giovedì prima del voto per riprendere non prima di mercoledì. Col paradosso di riaprire le scuole dopo sei mesi il 15 settembre per richiuderle tre giorni dopo".