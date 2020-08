Upo: verrà potenziata la dotazione tecnologica per gli studenti

Grazie al fondo stanziato dal Ministero, l'Università del Piemonte Orientale potenzierà la propria dotazione tecnologica“Innanzitutto(le cosiddette 'saponette'), da destinare a tutti coloro che si trovano in fasce deboli di reddito – spiegano dall'Upo - Sarà ampliato il contratto con Google per fornire migliori servizi di videolezione; in particolareSi cercherà anche di attrezzare le aule principali di tutte le sedi per gestire professionalmente la teledidattica. Infinenonché per lo smaltimento delle code”.La decisione è stata presa anche alla luce di, condotta dai docenti Maurizio Lana, Roberto Barbato e Davide Porporato.“una percentuale molto alta, che consente di prendere le misure necessarie per risolvere i problemi”, commentano dell'Università.; solo una piccola parte (3,5%) non vi riesce in alcun modo, soprattutto perché non dispone di una connessione alla rete. Di norma ci si connette da casa, cosa che comporta la condivisione della connessione con altri familiari (talvolta con tre, anche con quattro altre persone).Usano di solito un pc o un notebook; solo il 14% utilizza uno smartphone o un tablet. Più della metà degli utenti si connette con Adsl, che regge con difficoltà molteplici sessioni video contemporanee; il 26% si connette con fibra ottica; il 15% attraverso lo smartphone. Complessivamente si dichiarano soddisfatti della connessione usata; si lamentano soprattutto della sua instabilità e della difficoltà a riprenderla una volta che è caduta. Su coloro che hanno risposto al questionario,il 38% abbastanza, il 19% è insoddisfatto.“Come abbiamo già dichiarato - commenta il- abbiamo intenzione di iniziare l’anno accademico a fine settembre con lezioni in presenza, da trasmettere in streaming o da registrare e caricare sulle piattaforme del Web. Per questoe garantire il diritto a seguire le lezioni. Al contempo, nella malaugurata ipotesi in cui si dovessero verificare nuove emergenze, saremo pronti ed efficaci a fronteggiarla nuovamente. Lo studente è sempre il primo dei nostri pensieri”.