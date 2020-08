Piemonte: Polfer impegnata nella prevenzione delle condotte a rischio

1 arrestato,80 operatori impiegati in 26 stazioni ferroviarie, 31 i treni scortati e 3 sanzioni elevate per infrazioni al codice della strada.Questi i risultati del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta nell’ambito della giornata di controlli organizzata a livello nazionale, su disposizione del Servizio Polizia Ferroviaria di Roma,"Gli Agenti Polfer hanno attuato controllinon solo nelle stazioni maggiormente interessate da traffico ferroviario, ma anche in quelle non presenziate quotidianamente", spiegano gli opeartori.In particolare a Torino Porta nuova gli agenti del Settore Operativoresidente nel cuneese, che si è reso responsabile di resistenza e lesioni aggravate. L’uomo, dopo aver aggredito e colpito due Guardie Giurate in servizio presso la stazione, alla vista dei poliziotti prontamente intervenuti in soccorso, con mossa repentina si è dato a precipitosa fuga per le vie cittadine. Gli Agenti si sono posti immediatamente all’inseguimento del fuggiasco che è stato intercettato a centinaia di metri di distanza dalla stazione. Una volta raggiunto, il giovane che ha mantenuto una condotta aggressiva, sferrando calci e pugni e procurando lesioni agli Agenti intervenuti.L’uomo è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni aggravate e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.