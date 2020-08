Covid: 'Occorre chiarezza sulle norme di sanificazione'

La ripartenza delle attività produttive dopo il lockdown ha imposto, come noto, interventi di pulizia e disinfezione degli ambienti confinati, sia per prevenire il rischio di contagio, sia per sanificare i locali ove si sono verificati casi di covid-19.all’operatività di imprese, negozi e abitazioni.“Ma un uso improprio dei termini utilizzati dai vari provvedimenti governativi – afferma– rischia di creare confusione tra le imprese professionali della pulizia e di vanificare lo strumento del credito d’imposta studiato apposta per incentivare gli interventi di pulizia e disinfezione”.“Il problema – evidenzia Felici –e nei vari Protocolli anti-contagio da Covid-19, termine che essendo usato in luogo dei termini di 'pulizia e disinfezione' inducono molte aziende, clienti delle imprese di pulizia, a ritenere chedi cui al DM 274 del 7/07/1997 articolo 1, vale a dire le imprese abilitate alla sanificazione".“Permanendo questa situazione – prosegue Felici –e le qualifiche per intervenire in maniera accurata sulla messa in sicurezza dei luoghi di lavoro dal rischio di contagio. Inoltre, tale situazione rischia anche di rendere nei fatti inapplicabili i Protocolli anti contagio Covid-19poiché la stragrande maggioranza delle aziende che operano in questo mercato sono imprese di pulizia e disinfezione (circa il 90%), mentre le imprese abilitate alla sanificazione rappresentano una quota inferiore al 10%".“Abbiamo chiesto – conclude Felici – al Ministero della Salute un intervento chiarificatore che dica sostanzialmente che gli interventi di contrasto e di contenimento alla diffusione del Covid-19 sel DM 274/97 (pulizia e disinfezione). Ora attendiamo una risposta formale”.