Piemonte: precipita dal balcone e muore a 28 anni

Non sono ancora chiare le cause della tragedia costata la vita a una ragazza di 28 anni. A quanto si apprende, la giovane è precipitata dal terzo piano di una palazzina a Carezzano in provincia di Alessandria. Secondo una prima sommaria ricostruzione, si sarebbe rotta la ringhiera del balcone. Per lei, residente nel milanese ma in quel momento a casa di amici, non c'è stato nulla da fare. Immediato ma purtroppo inutile l'intervento degli uomini del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare la morte. Sono intervenuti anche i carabinieri. I militari dell'Arma stanno ora cercando di capire se la tragedia poteva essere evitata e se ci siano eventuali responsabilità.