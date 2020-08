Tre concerti con 1.500 spettatori-cavie in Germania

conper capire come poter ricominciare ad avere la. L'esperimento è stato condotto sabato 22 agosto a Lipsia in Germania e la raccolta dei dati, secondo gli studiosi, sta andando bene. Per iMentre in questi giorni il Paese sta registrando la più alta impennata di contagi dallo scorso aprile (più di 2 mila persone sono risultate positive al Coronavirus nella giornata di ieri, domenica 23 agosto), sabato a Lipsia è stato organizzato dall’università di Halle ", un esperimento che vuole studiare come l’I risultati potrebbero aiutare a far ripartire i principali eventi sportivi e musicali accertando livelli di rischio realistici ed evitare che queste manifestazioni diventino focolai di massa.Nello stesso giorno i ricercatori dell’ateneo hanno organizzatoin altrettante modalità diverse.dei concerti di sabato mirava a simulare un evento indoor prima della pandemia, senza alcuna misure di sicurezza.prevedeva una maggiore igiene e un certo distanziamento sociale, mentreha coinvolto la metà degli spettatori e ogni partecipanti ha assistito allo show a un metro e mezzo di distanza dalle altre persone. Prima che iniziassero gli show a tutti partecipanti è stata misurata la febbre, poi si sono sottoposti al tampone e sono stati dotati di appositi "Contact Tracer" che dovrebbero permettere di seguire nel dettagli i loro spostamento. Inoltre i ricercatori hanno anche utilizzato disinfettanti fluorescenti per indagare quali superfici i partecipanti avrebbero toccato di più: «La raccolta dei dati sta andando molto bene - ha dichiarato alla Bbc- lo scienziato che ha guidato lo studio - Siamodella disciplina nell’indossare mascherine e nell’uso di disinfettanti».Il cantautoreha accettato di esibirsi in tutti e tre i concerti che si sono tenuti uno dopo l’altro e si è dichiarato soddisfatto della riuscita degli spettacoli: "Ci è piaciuto molto - ha affermato - All’inizio pensavo che sarebbe stato poco esaltante a causa delle mascherine, ma mi ha davvero sorpreso. Spero che i risultati dell’esperimento ci aiuteranno a tenere presto concerti veri davanti al pubblico". Anche, ministro dell’Economia e della Scienza nel Land Sassonia-Anhalt si è dichiarato ottimista: "La pandemia sta paralizzando l’industria degli eventi - ha rimarcato- Finché esiste il rischio contagio, non possono aver luogo grandi concerti, fiere ed eventi sportivi. Ecco perché è così". Per i primi risultati, però, bisognerà pazientare ancora qualche settimana.