Piemonte: frode da 28 milioni di euro

Evasione fiscale milionaria: due persone sono state denunciate con l’accusa di omessa dichiarazione dei redditi.È il bilancio dell’operazione della Guardia di Finanza che, da dicembre 2018, ha messo nel mirino una società della provincia di Biella. Quest’ultima, come riporta l’Ansa, avrebbe acquistato un immobile di lusso nel Nord Italia per ristrutturarlo e poi rivenderlo e che, per evitare il fisco, aveva formalmente sede nel Liechtenstein. L'operazione avrebbe quindi consentito di realizzare plusvalenze non dichiarate per 27.979.144 euro e un'imposta dovuta di 1.557.517 euro.L’indagine dei militari delle Fiamme Gialle ha ricondotto nel nostro Paese l’effettiva residenza fiscale della società.