Istat: aumenta fiducia di imprese e consumatori

Ad agosto 2020 si stima(da 100,1 a 100,8)che sale da 77,0 a 80,8. Lo rileva l'sottolineando che tra le componenti del clima di fiducia dei consumatori, ilda 85,9 a 90,1. Per le imprese, le stime evidenziano un aumento della fiducia diffuso a tutti i settori seppur con intensità diverse.In particolare, nell'industria l'indice di fiducia delsale da 85,3 a 86,1 e nelleaumenta da 129,7 a 132,6. Nelal dettaglio l'indice aumenta da 86,7 a 94. Per quanto riguarda le imprese il comparto dei servizi evidenzia una dinamica positiva decisamente più marcata: nei servizi di mercato (l'indice sale da 66 a 74,7). Nell'industria manifatturiera migliorano i giudizi sugli ordini mentre le attese di produzione sono in calo. Per le costruzioni, l'aumento dell'indice è trainato da un deciso miglioramento delle attese sull'occupazione presso l'impresa, mentre i giudizi sugli ordini si deteriorano. Nel commercio al dettaglio l'indice di fiducia è passato dall'86,7 di luglio al 94 di agosto. A livello di circuito distributivo, la fiducia aumenta marcatamente nella grande distribuzione mentre nella distribuzione tradizionale l'incremento è più contenuto."Ad agosto - sottolinea l'Istat nel suo commento -. Tale aumento è diffuso a tutti i settori ed è marcato per i servizi, mentre è più contenuto per l'industria. Sebbene in recupero in tutti i settori, gli indicatori del clima di fiducia delle imprese restano ancora distanti dai livelli precedenti l'emergenza sanitaria, in particolare nei servizi di mercato.dopo il lieve deterioramento registrato nel mese di luglio 2020. La crescita è trainata dal deciso miglioramento delle aspettative sulla situazione economica del paese e sulla disoccupazione".Il fatturatonel secondo trimestre del 2020rispetto al secondo trimestre 2019. Lo rileva l'Istat sottolineando che per il settore dell'alloggio e della ristorazione si è registrato un calo del fatturato del 62,6% sul primo trimestre e del 71,4% tendenziale. Il calo del fatturato delle imprese dei servizi nel secondo trimestre 2020 (-21% sul trimestre precedente, -26,2% sul secondo trimestre 2019) è "senza precedenti" per l'Istat che nel suo commento ai dati ricorda come questi siano l'effetto dell'emergenza sanitaria e delle misure di restrizione decise dal Governo per contenere il contagio. "La flessione registrata nel secondo trimestre, in termini sia congiunturali (-21%) sia tendenziali (-26,2%) - si legge - è la peggiore dall'inizio delle serie storiche (ossia dal 2001). Ihanno colpito tutti i settori rilevati, risultando particolarmente marcati in quelle attività maggiormente interessate dai provvedimenti di chiusura per il contenimento dell'emergenza sanitaria, quali quelle(Attività delle agenzie di viaggio -93%, Alloggio -88,3%, Trasporto aereo -79,1%, Attività dei servizi di ristorazione -64,2%) e del commercio di autoveicoli (-43,9%).