Coronvirus, Trino: negativi 109 cittadini della comunità musulmana

sono risultatiche si sono sottoposti in modo volontario. Il test è stato eseguito questa mattina (sabato 29 agosto). L’iniziativa è partita dal sindaco, Daniele Pane, che ieri (venerdì 28) aveva coinvolto i responsabili della comunità."Li ho incontrati per proporre loro il test perché che le due famiglie trinesi, che registrano 11 casi di positività al Coronavirus, sono di origine marocchina e fanno parte della comunità musulmana – spiega il primo cittadino -. Questa mattina in 109 si sono presentati ad effettuare il test che si è svolto nei locali della moschea di via Monte Santo. Tutti sono risultati negativi e. Ringrazio medici e infermieri volontari che hanno eseguito i sierologici e la comunità musulmana per aver collaborato in modo proficuo".Pane aggiunge: "alle persone che sono venute a contatto con i componenti delle due famiglie positive.- fa sapere il sindaco -ma nel frattempo siamo sereni perché il nucleo di persone è molto circoscritto e i positivi sono del tutto asintomatici". Il primo cittadino conclude: "Le negatività ai sierologici e la circoscrizione dei casi positivi ci fa stare più tranquilli.".