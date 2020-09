Un decespugliatore e un soffiatore sono stati rubati, ieri mattina (giovedì 10 settembre, ndr) alla ditta Comunità Giovanile Lavoro S.C.S.I.S. Onlus che cura il verde pubblico per il Comune di Borgo Vercelli. "Si tratta di un gesto che certo non fa onore al nostro paese, spero - dice l'assessore Paolo Milan - che non si ripeta mai più. Invito chiunque avesse delle informaziondi contattarmi".