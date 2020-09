Piemonte: sciopero della sanità privata

: Cgil, Cisl Uil hanno proclamato per domani, mercoledì 16 settembre, unache si svolgerà in tutta Italia. In, dove si contano circa, ci sarà un’unica manifestazione in piazza Castello a Torino dalle ore 10 alle ore 12.30.Lo sciopero scaturisceo dopo la scelta dell'Associazione italiana ospedalità privata e dell'Associazione religiosa istituti socio sanitari di non ratificare la preintesa sottoscritta il 10 giugno. "espresse in questi ultimi giorni dalle controparti – spiegano i responsabili regionali della Sanità privata di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, Massimo Esposto, Massimiliano Mendolia e Antonio Pilla -, che potrà avvenire solo con la sottoscrizione della preintesa da parte di Aiop e Aris nazionali dopo 14 lunghi anni di attesa".