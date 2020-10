Confindustria Vercelli Valsesia Novara: al via il progetto 'Welfare'

Con la costituzione di un'associazione temporanea di imprese (Ati) ha preso ufficialmente il via, che ha ottenuto un contributo di 106 mila euro dalla Regione Piemonte.Dell’Ati, di cui è capofila Marazzato Soluzioni Ambientali srl di Borgo Vercelli (Vc),CVB srl di Tronzano Vercellese (Vc), Cav. Uff. Giacomo Cimberio Spa di San Maurizio D’opaglio (No), Ebano Spa di Novara, Fratelli Fantini Spa di Pella (No), Giacomini Spa di San Maurizio D’opaglio (No), Laica Spa di Arona (No), Lanificio Luigi Colombo Spa di Borgosesia (Vc), Manifattura Sesia srl di Fara Novarese, Ponti Spa di Ghemme (No) e Zschimmer e Schwarz Italiana Spa di Tricerro (Vc).Fino a ottobre 2021 le aziende aderenti al progettosulla base di quattro macroaree di attività. La prima prevede la disponibilità di un esperto che raccoglierà le esigenze deiper sostenerli nell'individuazione e nell’acceso a servizi di assistenza che abbiano buoni rapporti qualità/prezzo. La seconda prevede la messa a disposizione di uno la selezione di offerte, permettendo ai lavoratori di risparmiare tempo. Il terzo servizio consentirà di usufruire di, mentre il quarto si articolerà in una serie difamiliare e sociale quali la corretta alimentazione, la prevenzione di disturbi fisici, l'orientamento scolastico e professionale, la media education ecc., con la possibilità di un successivo orientamento verso consulenze personalizzate.Le attività e i servizi saranno forniti da società specializzate e professionisti come consulenti del lavoro, fiscali e previdenziali, psicologi, psicoterapeuti, educatori, medici del lavoro, nutrizionisti, fisioterapisti, osteopati, esperti di mindfulness, coaching e dinamiche di gruppo. Per consentire l'avvio di una vera e propria “rete territoriale” di interventi,di Novara,e del Verbano Cusio Ossola, alcune amministrazioni comunali, associazioni di rappresentanza di imprese e lavoratori, enti gestori dei servizi sociali, le Consigliere di parità delle Province di Novara e del Vco, il Dipartimento di studi per l'economia e l'impresa dell’Università del Piemonte orientale e gliSul piano operativo il coordinamento di un “welfare manager”, che lavorerà con i responsabili delle risorse umane delle aziende, Sono la definizione delle modalità di accesso ai servizi e la loro erogazione.