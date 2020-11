Dichiarazione vendemmia: chiesta proroga

L’chiede al Mipaaf e al Dipartimento delle Politiche internazionali e dello Sviluppo rurale dell’Unione Europea, di prorogare alper l’annata 2020/2021, in considerazione dell’emergenza Covid e delle misure in atto fino al 3 dicembre. Infatti essendo il Piemonte tra le regioni inserite in “zona rossa” come prevede il Dpcm del 3 novembre, risultanoe questo rallenta il completamento della dichiarazione di vendemmia. Attualmente il termine ultimo per la dichiarazione è previsto per il“La richiesta di proroga da parte della Regione Piemonte vuol essere un’piemontesi in questo ulteriore momento di difficoltà causato dalla crisi determinata dalla pandemia Covid che colpisce nello stesso anno e per la seconda volta anche il comparto vitivinicolo", dichiara l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte,