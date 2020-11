Piemonte: 'Lavoro congiunto per rafforzare le case di riposo'

Il presidente Uncem (Unione nazionale Comuni, Comunità ed Enti montani) del Piemonte, Roberto Colombero, ha trasmesso una lettera al presidente della Regione Alberto Cirio e all'assessore Luigi Genesio Icardi per proporre di rafforzare il lavoro congiunto dei diversi livelli istituzionali"La rete di Rsa è fondamentale nell'assicurare servizi, nello svolgere ruoli protettivi, nel generare posti di lavoro, nel permettere anni sereni nell'ultima parte dell'esistenza", spiega Colombero."Ho ricevuto negli ultimi giorni dai sindaci una serie di proposte e segnalazioni di estrema urgenza.Lo sappiamo, ne sono informati Regione, Asl, Direzioni delle strutture. A oggi - prosegue il presidente Uncem Piemonte -. Viene inviato personale per effettuare le sostituzioni, per cui manca l'assistenza.Le infermiere, rimaste ai minimi termini, sono stremate. Ogni giorno nuovi ospiti si ammalano e il carico di lavoro aumenta. Mancano medici, infermieri e Oss".Questeche la Regione dovrà convocare a brevissimo:- permettere agli operatori asintomatici di lavorare con gli ospiti positivi delle RSA;- aumentare i tamponi per il personale e per gli ospiti, utilizzando anche i tamponi molecolari;- valutare la possibilità di impiegare il personale Oss positivo asintomatico - dopo alcuni primi giorni di quarantena presso il proprio domicilio - in struttura, affinché possano passare cinque giorni interi di lavoro all'interno della Rsa, spostando temporaneamente il domicilio;- valutare diin affiancamento al personale Oss;- coinvolgere volontari di Associazioni del Sistema di Protezione Civile che operano sui territori, per il lavoro d'intesa con Direzioni delle strutture e con le Oss;- individuareancora nel corso del 2020, alle Direzioni delle Rsa e direttamente alle strutture stesse in quanto tali strutture, escluse da ogni aiuto economico del Governo centrale e regionale, se superano la fase critica dal punto sanitario, rischiano di chiudere perni maggiori costi sostenuti e le minori entrate derivanti dalla diminuzione degli ospiti.Inoltre, oltre a questi interventi di estrema urgenza, Uncem propone di:- verificare puntualmente nei prossimi giorni, anche d'intesa con Uncem e con i sindaci, la presenza nelle strutture di dotazioni protettive e altri materiali, quali mascherine, guanti, ossigeno...;evitando la carenza di dosi proprio nelle strutture per anziani non autosufficienti."Siamo pronti a lavorare intensamente con la Regione su questi e sul altri fronti - conclude Colombero - Ringrazio il presidente Cirio, con il Capo di Gabinetto Gian Luca Vignale, gli assessori Icardi e Carosso per l'impegno congiunto.".