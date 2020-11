'Valorizzazione e collaborazione tra le associazioni di rappresentanza'

Un messaggio volto a favorire la. È questo l'intento di, che condividono la grande preoccupazione degli associati e iscritti per l’emergenza sanitaria e per le conseguenze di ordine economico e sociale nella regione."Lavoratori e aziende sono un, soprattutto in questo periodo di grande difficoltà -si legge nel comunicato - Bisogna pensare al bene comune della, perché senza salute e lavoro rischiano di crollare le fondamenta della nostra società. L’emergenza Covid-19 ha aggravato la crisi economica e le difficoltà già presenti in Piemonte, alimentando ulteriori incognite per il futuro. Partendo dal rafforzamento indispensabile del Servizio Sanitario Regionale, con la realizzazione di una rete efficace di servizi territoriali, è necessario supportare il tessuto industriale del nostro territorio attraverso progetti in grado di utilizzare le ingenti risorse che, come Paese e Regione, saranno messe a disposizione per interventi volti a impedire il tracollo economico, occupazionale e sociale". Per questo, secondo Confindustria e sindacati, "bisogna formare e riqualificare i lavoratori, per aggiungere nuove competenze e fornire prospettive occupazionali, rendendo più competitive le imprese e il territorio, anche attraverso la valorizzazione delle eccellenze del Piemonte, con l’obiettivo di incentivare la permanenza degli attuali insediamenti e, auspicabilmente, di attrarre nuovi investimenti".Questi i temi prioritari che devono essere affrontati:, con l’applicazione responsabile dei criteri individuati nel protocollo di aprile, sottoscritto tra le parti sindacali e datoriali. L’esperienza applicativa e i progressi scientifici maturati consentono aggiornamenti del protocollo. In tale ambito si ritiene utile condividere tra le parti, a livello aziendale e/o territoriale, percorsi operativi a supporto del rapido tracciamento dei positivi per dare sicurezza alle persone e garantire la continuità produttiva. Il rispetto rigoroso dei provvedimenti di salute pubblica e la loro puntuale applicazione devono dimostrare che le fabbriche sono luoghi sicuri, diventando un ulteriore fattore di tenuta economica;di violenti pronti ad approfittare delle difficoltà economiche delle categorie più colpite. A tal fine occorre dare continuità agli strumenti di tutela dell’occupazione e di sostegno alle imprese per tutta la durata dell’emergenza;; a tal fine occorre impostare un piano di politica industriale per favorire la nascita di nuove imprese e la crescita dell’Industria Piemontese;- l’immediatoper gli investimenti in infrastrutture materiali ed immateriali nella nostra Regione;- la predisposizione di progetti efficaci e realizzabili per l’, non appena disponibili.