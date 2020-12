Falso 'Made in Italy': sequestro da 150 tonnellate

Oltre. È il sequestro effettuato dalla guardia di finanza di Torino al termine di un'operazione volta al, che ha consentito di sequestrare oltre 100.000 confezioni pre-imballate.Le indagini sono iniziate da alcuni sequestri di analoghi prodotti effettuati nei quartieri torinesi di San Salvario e Barriera Milano; i successivi accertamenti hanno poi permesso di ricostruire la filiera illecita conducendo gli investigatori prima nella cintura torinese e, successivamente, in Puglia., in violazione della legge che tutela il “Made in Italy”. Tutti i prodotti cautelati erano destinati alla grande distribuzione organizzata e quindi ai consumatori finali. Teatro delle operazioni sono stati l’, dove i militari del Gruppo Pronto Impiego di Torino, insieme al personale delle locali Articolazioni territoriali del Corpo, hanno dato esecuzione ai decreti di perquisizione e sequestro emessi dai magistrati del pool “Tutela del consumatore” istituito presso la Procura della Repubblica del Tribunale del capoluogo piemontese. L'attività svolta rientra nell'azione di contrasto all’illegale immissione in commercio di prodotti del settore agroalimentare e ai correlati fenomeni distorsivi del mercato, svolta prioritariamente dalla Guardia di Finanza quale organo di polizia economico-finanziaria a tutela dei cittadini.