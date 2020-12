Cna: 'Preoccupati per una nuova chiusura totale delle attività'

Cna guarda con molta preoccupazione all’ipotesi di una nuova chiusura totale per le attività di ristorazione nei giorni delle festività natalizie.“Bar e ristoranti hanno riaperto in Piemonte, con orario parziale, da pochi giorni, quando la regione è passata in zona gialla.”, affermavicedirettore Cna Piemonte Nord. “In considerazione della situazione epidemiologica - prosegue - che conferma un costante anche se lento miglioramento, chiediamo al Governo di consentire nelle regioni di fascia gialla l’operatività a queste imprese, che adottano con scrupolo tutte le misure necessarie al contenimento dei rischi del contagio indicate nei protocolli di sicurezza”.“Avanziamo una serie di proposte al Governo – dichiara il presidente Cna Piemonte Nord– e chiediamo ai parlamentari eletti nei nostri collegi di riferimento di farsene promotori nelle sedi di discussione.; l’obbligo di esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone ammesse, in base alle norme di distanziamento; consentire al massimo quattro coperti per ogni tavoli, salvo i conviventi; consentire la ristorazione con consegna a domicilio senza vincoli di orario e l’asporto fino alle ore 22; divieto di consumare alimenti e bevande nelle adiacenze dei locali per evitare assembramenti”.