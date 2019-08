Trino: la fiaba di Sabrina Martinotti aiuta gli Alpini

Un viaggio tra fantasia e realtà, tra maghi e creature buone e maligne. Il tutto per una finalità benefica: aiutare il Gruppo Alpini di Trino nelle sue iniziative rivolte alla comunità e ai bisognosi.Sabato 24 agosto alle ore 17 a Trino, nel giardino della Biblioteca civica, Sabrina Martinotti presenterà ‘Il quadro magico di Linda’, una fiaba in rima baciata molto adatta ai bambini, ambientata in un mondo di fantasia ma con riferimenti alla terra d’origine dell’autrice e ai suoi personaggi reali.Massimo Osenga presenterà Sabrina Martinotti, che dialogherà con Marilisa Frison, con gli intermazzi musicali di Marco Pasquino.Al termine sarà possibile acquistare il libro, il cui ricavato verrà devoluto al Gruppo Alpini di Trino.