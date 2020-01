Santhià: al via il carnevale storico

Si è soliti affermare che l’Epifania le feste porti via, ma questo a Santhià non avviene.Lunedì 6 gennaio si darà il via ai festeggiamenti con l’apertura del Carnevale storico, il più antico del Piemonte e probabilmente d’Italia, una kermesse attesa, anno dopo anno, da tutta la popolazione e che, in ogni edizione, è capace di trasformare la città in un turbinio di colori, allegria e festeggiamenti.Alle 18 ci sarà il ritrovo in piazza Roma delle Autorità Carnevalesche, capitanate da Stevulin e Majutin, impersonati da Massimo Marangoni e Martina Sgubin, che, accompagnati dai Magnifici Cavalieri, dalla Direzione, dal Corpo Pifferi e Tamburi, dalla Banda Musicale Cittadina, dalla Banda Musicale 'I Giovani' e dallo Stato Maggiore, sfileranno con le compagnie del Carnevale lungo corso Nuova Italia, per poi trasferirsi in Biblioteca Civica, per l’inaugurazione della mostra dei bozzetti dei carri allegorici, grandi protagonisti dei corsi mascherati.La mostra è organizzata dalla Compagnia dell’Ottimismo e sarà visitabile durante l’orario di apertura della Biblioteca fino a sabato 4 febbraio. Successivamente, alle 19,30, verrà offerto il tradizionale assaggio dei fagioli della Colossale Fagiuolata del lunedì grasso e, alle 20 tutti i Santhiatesi saranno in trepidante attesa di udire il suono della Banda in piazza e il passaggio del tamburo per le vie cittadine, che annuncia ufficialmente l'apertura della manifestazione più divertente dell’anno.