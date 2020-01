Livorno Ferraris: trappole per i furbetti del volante

Via alle multe per i furbetti di assicurazione e revisione auto. Il nuovo impianto di videosorveglianza è pronto e in fase di collaudo.“Le telecamere sono già tutte sistemate e operanti – spiega il sindaco Corgnati - è in fase di completamento il collaudo tecnico-funzionale, che sancirà la conclusione formale del lavoro. Dal punto di vista operativo, tutto è già funzionante”.Il progetto è costato al Comune 54.000 euro, importo cofinanziato dal Ministero dell’Interno. Le telecamere di ultima generazione installate sono nove, posizionate agli ingressi e ai principali incroci del paese. Il nuovo impianto è in grado di leggere i numeri di targa dei veicoli in tempo reale. Il software segnalerà alle forze dell’ordine di pattuglia la mancanza di copertura assicurativa e regolare revisione.“Gli introiti derivati dalle contravvenzioni verranno investiti nella sicurezza stradale sul territorio”, spiega Corgnati.Il 'Targa System' invierà inoltre i dati alla Regione Piemonte per velocizzare le verifiche sul pagamento del bollo auto. In caso di irregolarità Regione stessa provvederà all’invio delle richieste di pagamento della tassa, con le maggiorazioni relative ai ritardi. La nuova videosorveglianza è in grado di riconoscere le targhe sotto indagine o segnalate per presunte attività illecite.I proventi derivati dai controlli sul Bollo non spetteranno però al Comune: il mancato pagamento della tassa automobilistica non è determinata come violazione del Codice della Strada, bensì come infrazione amministrativa. Pertanto, il pagamento della tassa e delle eventuali maggiorazioni per inadempienza sarà destinato interamente alla Regione.Infine il Comune da ora ha in dotazione alcune telecamere mobili, posizionabili in ogni zona del territorio, in base alle necessità. L’obiettivo è contrastare comportamenti incivili come l’abbandono selvaggio di rifiuti e atti vandalici, identificando i colpevoli.