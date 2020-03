Coronavirus, Santhià: per il Carnevale danno da 100.000 euro

La Pro Loco di Santhià ha iniziato a stimare i danni per l'annullamento del Carnevale per l'emergenza Coronavirus. I mancati incassi si aggirano intorno ai 100.000 euro e il 'bilancio' non è definitivo.A questo si aggiunge anche le minori entrate registrate nella giornata di domenica 23, in occasione dell'unica sfilata, confronto a quanto realizzato nel 2019. Basti pensare che quattro pullman provenienti dalla Lombardia hanno annullato la loro partecipazione. Il Comune ha dunque inviato alla Regione Piemonte una lettera in cui chiede un sostegno economico. "E' il più rilevante e spettacolare appuntamento turistico e di promozione della città - sottolinea il sindaco, Angelo Cappuccio - I mancati introiti hanno determinato una situazione davvero difficile per gli organizzatori che, in assenza di contributi straordinari, paventano la chiusura della stessa dal 2021".Uno spiraglio resta invece aperto per la Colossale Fagiuolata: "Abbiamo intenzione di proporre un’edizione in formato ridotto" annuncia Fabrizio Pistono, presidente della Pro Loco.