Cigliano: il taglio di zio Frank come il caffè sospeso.

: ildicome ilIn piazza Ariotti c’è ilFrancescoconosciuto in mezzo Piemonte per le tante attività svolte: Dj, capo villaggio Alpitour, gestore di una birreria, consigliere comunale.In questi giorni, oltre all’impegno con la San Vincenzo, ha fatto un passo in più verso chi è in difficoltà, provato dalle conseguenze dell'emergenza Coronavirus: "Adiildi capelli,- spiega - sia ai papà che al loro bambino, basta che aspettino il proprio turno fuori dal negozio come fanno tutti. Entrandosemplicementecosìsi sentirà".