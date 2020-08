Trino: test di controllo Covid senza scendere dall'auto

L'Asl Alessandria (da cui dipende Trino) informa che chi rientra o è transitato da Croazia, Grecia, Malta e Spagna, può prenotarsi per il tampone di controlloUn operatore dell'Asl contatterà l'interessato per concordare un appuntamento per effettuare il tampone.Questo si farà(la modalità drive-through) recandosi al distretto 'Patria' di via Pacinotti 38 ad Alessandria, con accesso in auto da via Palermo 17. Questa settimana i tamponi con questa modalità saranno svolti ancoraE' inoltre possibile richiedere informazioni e chiarimenti su tamponi ed esiti, sette giorni su sette, 24 ore su 24.L'Asl Alessandria ricorda che l’ordinanza del 12 agosto prevede, per chi rientra da uno dei Paesi a rischio, l’obbligo di effettuare un tampone, non il test sierologico, o nel Paese di provenienza,all'azienda sanitaria locale di riferimento. Nell'attesa del tampone, si deve restare in isolamento fiduciario nella propria abitazione.Chi rientra dai Paesi per i quali è previsto l’obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorniscaricabile sul sito della Regione Piemonte, da trasmettere al proprio medico di base o al Servizio di Igiene e sanità pubblica, specificando anche se svolge una professione socio-sanitaria o di assistenza alla persona.Chi rientra da Romania e Bulgaria è tenuto all’isolamento fiduciario, mentreo è transitato da questi Paesi nei passati 14 giorni.