Trino: 'L'opposizione è pronta a fare la sua parte'

“'Uniti si vince' è la frase che abbiamo utilizzato tutti per mesi, per noi è ancora valida. Siamo pronti a fare la nostra parte, insieme per la nostra città”.si mette a disposizione dell’Amministrazione comunale e dell’unità di crisi per fronteggiare la nuova fase della pandemia da Covid-19.“Dobbiamo pensare a limitare i danni e aiutare chi è in difficoltà – spiegano dal gruppo - Come durante la prima ondata anche questa volta siamo a disposizione ee a chi fa parte dell’unità di crisi. Vogliamo bene alla nostra comunità e il nostro unico fine è il bene dei trinesi. Siamo certi che di fronte a un dramma come quello che stiamo vivendo,Non significa annullare le differenze o limitarci nell’esprimere le nostre opinioni, ma ora più che mai bisogna unire le forze, al di là delle appartenenzepolitiche”.E aggiungono: “Non vogliamo che a Trino si replichi il triste scenario nazionale, tra accuse e scaricabarile verso chi ha responsabilità di governo.mettendo sempre al primo posto gli interessi di Trino e dei trinesi.”.Da 'Trino Futura' sottolineano: “Siamo di fronte a una grave fase della pandemia da Covid-19 e le misure restrittive emanate da Governo e Regioni confermano la serietà della situazione.Ci aspettano settimane difficili, la nostra vita è nuovamente stravolta e tante attività economiche, anche della nostra città, rischiano di subire le conseguenze di questa situazione.a chi vede il proprio lavoro minacciato, al mondo della cultura, del turismo, della ristorazione, dello sport e degli eventi, ai più giovani che stanno pagando duramente le limitazioni decise per scuole, sport, e a cui è limitata la socialità e la spensieratezza tipiche della loro età. Purtroppo le cose non stanno andando come speravamo,dai trasporti pubblici al potenziamento della sanità, settori su cui si è investito molto, ma non è bastato dopo i tagli inferti nei decenni scorsi”.E concludono: “Ma ci sono responsabilità gravissime anche in chi per mesi ha minimizzato, invitato a riaprire tutto, fino a strizzare l’occhio ai negazionisti rifiutandosi di indossare la mascherina, come ha fatto Salvini, o addirittura raccontare in giro che il Covid era scomparso, che non c’era motivo per temere una seconda ondata”.