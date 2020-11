Trino, 'Laboratorio delle emozioni'

Il “Laboratorio delle emozioni” con lo psicologo e la “Settimana europea della programmazione” sono le ultime iniziative, in ordine di tempo, messe in atto dall’Istituto comprensivo trinese guidato dalla dirigente Angela Milella.Lo psicologo a scuola con il “Laboratorio delle emozioni” nasce dal protocollo d’intesa per il supporto psicologico sottoscritto tra Ministero dell'istruzione e Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi e dal protocollo per garantire l'avvio dell'anno scolastico rispettando le regole anti Covid-19. Milella in proposito ha promosso un avviso pubblico, che si trova sul sito www.ictrino.it, per selezionare uno psicologo per ampliare l'offerta formativa di tutti i plessi del Comprensivo.La “Settimana europea della programmazione” si è svolta a fine ottobre, è stata lanciata nel 2013 dai Young Advisors per l’agenda digitale europea e coinvolge da alcuni anni circa 4 milioni di studenti di più di 80 Paesi del mondo. La Commissione Europea sostiene l’iniziativa nell’ambito della sua strategia per il mercato unico digitale e incoraggia soprattutto le scuole ad aderire all’iniziativa, con l’obiettivo del 50 per cento di tutte le scuole europee entro il 2020.Per il comprensivo vi hanno partecipato le elementari di Trino e Palazzolo che hanno registrato su un’apposita piattaforma gli eventi che sono stati poi proposti in classe, veri e propri percorsi che vanno dall’alfabetizzazione allo sviluppo di competenze legate al pensiero computazionale. La scoperta del coding nelle classi prime diventa, via via che si progredisce di livello, programmazione a blocchi, ideazione di storytelling, progettazione di giochi interattivi.