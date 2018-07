Calcio - Piemonte Sport: nuovo presidente

Cambio al vertice dello Sporting Club Piemonte Sport. Dopo le dimissioni per motivi personali del presidente Fabio Coppo, la società di corso Rigola ha reso noto il nuovo consiglio direttivo per la prossima annata calcistica. Nuovo presidente è Luca Sagristano. I due vice sono Domenico Limardi e Mario Ambrosi. Natale Bettini è il direttore sportivo, mentre Flavio Malfatti e Simona Varese sono i due segretari. Consiglieri: Flavio Malfatti, Paolo Ferraris, Michele Mangone, Simona Varese, Fabio Coppo, Claudia Fornaro e Annamaria Palumbo.«La società - si legge in una nota - ringrazia Fabio Coppo per il suo impegno nei confronti del Piemonte Sport durante la sua presidenza e augura al nuovo consiglio un buon inizio di stagione».