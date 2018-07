Calcio - Dilettanti: via ai ripescaggi

Il Comitato regionale Piemonte-Valle d’Aosta della Figc ha stabilito il format dei campionati dilettantistici della stagione 2018/2019. In Eccellenza due gironi da 16 squadre, in Promozione quattro raggruppamenti da 16, in Prima Categoria sette gironi da 16 e in Seconda dieci raggruppamenti da 14. Il numero dei gironi e delle squadre in Terza Categoria è variabile in base alle nuovo affiliate con scadenza delle iscrizioni fissata per il 31 agosto.La situazione delle adesioni è la seguente: 31 società in Eccellenza, 62 in Promozione, 109 in Prima Categoria e 139 in Seconda con cinque iscrizioni da regolarizzare (in caso di ammissione si arriverebbe a 144). Si rendono quindi necessari dei ripescaggi per completare gli organici: uno in Eccellenza, tre in Promozione, sei in Prima Categoria e almeno due in Seconda Categoria.I sodalizi interessati possono inoltrare le domande e le documentazioni entro le ore 18 mercoledì 25 luglio al Comitato regionale della Figc. Per informazioni basta cliccare su piemontevda.lnd.itL’organico del campionato regionale Juniores attualmente è formato da 44 squadre e necessita di quattro ripescaggi. Anche qui il termine di presentazione delle domande è fissato per le ore 18 di mercoledì 25 luglio.