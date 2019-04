Pro Vercelli: Come farsi trovare pronti per il momento clou

Un recupero da sfruttare al meglio.La Pro Vercelli si troverà di fronte un’Alessandria che vorrà sicuramente reagire dopo la scoppola di Piacenza, ma quella del 'Moccagatta' è un’occasione importante per le bianche casacche che, in caso di vittoria, si porterebbero al terzo posto lanciando lo sprint finale che li vedrà di scena a Cuneo, in casa con la Lucchese, sul terreno della Pistoiese e infine a Olbia.Tra la trasferta in Toscana e quella in Sardegna arriveranno i tre punti a tavolino contro la Pro Piacenza che il 27 aprile non giocherà al 'Silvio Piola' perché eclusa dal campionato.I bianchi, dopo il flop esterno contro la Juventus B, hanno reagito battendo di misura il Gozzano. Non è stata una partita giocata su ritmi eccezionali, questo va detto. La Pro Vercelli sta attraversando un momento di forma non ottimale con alcuni giocatori che hanno bisogno di rifiatare e altri che invece devono farsi trovare pronti quando mister Vito Grieco decide di gettarli nella mischia. In quest’ottica il difensore Simone Auriletto ha risposto in maniera positiva.Ad Alessandria, senza capitan Carlo Mammarella e Umberto Germano, servirà una prova convincente di tutto il gruppo.