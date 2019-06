Il pugile Basile ha concesso il 'bis'

Per il secondo anno consecutivo Gianluca Basile ha vinto la Coppa Piemonte di Schoolboy categoria -62 kg., manifestazione organizzata dalla Vco Boxing Club di Gravellona Toce nei giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno. L’avversario di casa, Christian Sarsilli, ha perso ai punti e il Trofeo è finito nelle mani del giovane pugile vercellese.Sempre in ambito di torneo Matteo Zucconelli domenica scorsa non era proprio al massimo della forma e ha visto svanire la possibilità della finale perdendo ai punti contro il pari categoria Marco Landrini dell’Accademia della Boxe di Torino.Simone Paiusco, invece, per infortunio al ginocchio è stato costretto al ritiro. Sempre domenica sera a Broni, in provincia di Pavia, Michele Cavataio, pur disputando un ottimo match ha perso ai punti contro Cristian Moro della Bsa del maestro Fabio Paragnani, il quale ha dichiarato però che il pareggio avrebbe accontentato entrambi. Venerdì 7 giugno, invece, a Barge, il peso massimo Junior Minir ha disputato un match equilibrato contro un pugile del maestro Vottero e il giusto verdetto è stato il pari.